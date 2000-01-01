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В поселении Ицхар снесены незаконные постройки | Фото:24.10 11:48   MIGnews.com

В поселении Ицхар снесены незаконные постройки

В поселке Ицхар в четверг утром, 24 октября, силы МАГАВа и Гражданской администрации Иудеи и Самарии снесли две незаконные постройки, возведенные в форпосте Куми Ури на холме Шевах а-Арец. Деревянные здания были возведены на прошлой неделе на вершине холма.

Поселенцы дважды совершали нападения на силы безопасности в этом районе.

Глава поселения назвал операцию "насильственным шагом, наносящим ущерб усилиям по восстановлению спокойствия". "Община выразила свою твердую позицию против причинения вреда солдатам, и именно поэтому решение о сносе зданий является актом наказания - разрушительным и недопустимым актом. Такой шаг только усиливает напряженность, а не ослабляет ее", - говорится в сообщении.

Представитель министерства обороны заявил общественному вещателю Кану, что руководство Ицхара "разжигает огонь". Снос в четверг был осуществлен Гражданской администрацией, министерством обороны, ответственным за санкционирование строительства на Западном берегу.

В поенедльник, группа из 10 поселенцев забросала камнями и бутылками пограничную полицию в том же районе. По сообщениям, один солдат был ранен от попадания камнем.




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