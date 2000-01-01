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На семью израильтян напали в арабском районе Иерусалима | Фото:24.10 10:33   MIGnews.com

На семью израильтян напали в арабском районе Иерусалима

В четверг, 24 октября, жительница Беэр-Шевы рассказала радиостанции "Кан Бет" историю нападения на неё семью в арабском районе Иерусалима на праздник Симхат Тора. По её словам, она с мужем и детьми направлялась в Старый город Иерусалима, используя приложение Waza. В итоге они оказались в арабском районе Сильван (Силуан, Шилоах).

Осознав свое местоположения, семья решил скорее сменить маршрут, однако продолжила движение по району. Спустя некоторое время их машину начали атаковать арабские подростки, закидав её камням. Никто не пострадал, кроме автомобиля. Выбровшись оттуда, семья обратилась в полицию.

Женщина рассказала, что не собирается судиться ни с приложением Waza, которое не указало об опасности района, ни с местной полицией. Она заявила, что их семья просто хочет предостеречь израильтян от ошибок в построении своего маршрута. Waza обычно автоматически указывает районы, в которое заезжать не безопасно.

В том числе, районы с высоким уровнем преступности и территории зоны А и B Палестинской автономии. Однако Сильван приложение таковым не считает, так как это израильская территория, полностью подконтрольная израильской полиции и службам безопасности.


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