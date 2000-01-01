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Женщина спасла ребенка от падения под автобус - видео | Фото:24.10 10:08   MIGnews.com

Женщина спасла ребенка от падения под автобус - видео

В израильском городе Ашдод женщина спасла маленького ребенка от попадания под автобус. Семья переходила дорогу и остановился на спасательном островке в центре, в ожидании зеленого сигнала светофора. В какой-то момент один из детей выбежал на дорогу.

В это время началось движение и в сторону мальчика двинулся автобус, который начал набирать скорость. Однако женщина смогла во время увидеть происходящее и почти за секунду до столкновения выхватила мальчика из под колеса автобуса.




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