24.09 11:13 MIGnews.com

МИД Эстонии: СССР – оккупанты, а не освободители

Each side has its own perspectives. But there is only one #truth, which is based on facts. And this holds that the #RedArmy liberated #Estonia in September 1944, suffering huge losses, after bloody battles with #Nazi Germans. pic.twitter.com/8LRVgx2Prp — Rus Embassy Estonia (@RusEmbEst) September 23, 2019

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В МИД Эстонии заявили, что СССР был для страны оккупантом, а не освободителем. Заявление об этом было опубликовано на официальной странице Министерства иностранных дел Эстонии в Twitter."Мы отрицаем исторически неверные заявления МИДа России, что Эстония была "освобождена" российскими войсками. Республика Эстония не принимала участия во Второй мировой войне и была оккупирована равноценно нацистской Германией и советской Россией. Так называемое "освобождение" было оккупацией, которая продолжалась около 50 лет", – сказано в заявлении.В ответ на это представители российского МИДа повторно заявили, что "Красная армия освободила Эстонию".