МИД Эстонии: СССР – оккупанты, а не освободители

В МИД Эстонии заявили, что СССР был для страны оккупантом, а не освободителем. Заявление об этом было опубликовано на официальной странице Министерства иностранных дел Эстонии в Twitter.
"Мы отрицаем исторически неверные заявления МИДа России, что Эстония была "освобождена" российскими войсками. Республика Эстония не принимала участия во Второй мировой войне и была оккупирована равноценно нацистской Германией и советской Россией. Так называемое "освобождение" было оккупацией, которая продолжалась около 50 лет", – сказано в заявлении.
В ответ на это представители российского МИДа повторно заявили, что "Красная армия освободила Эстонию".