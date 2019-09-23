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МИД Эстонии: СССР - оккупанты, а не освободители 24.09 11:13   MIGnews.com

МИД Эстонии: СССР – оккупанты, а не освободители

В МИД Эстонии заявили, что СССР был для страны оккупантом, а не освободителем. Заявление об этом было опубликовано на официальной странице Министерства иностранных дел Эстонии в Twitter.

"Мы отрицаем исторически неверные заявления МИДа России, что Эстония была "освобождена" российскими войсками. Республика Эстония не принимала участия во Второй мировой войне и была оккупирована равноценно нацистской Германией и советской Россией. Так называемое "освобождение" было оккупацией, которая продолжалась около 50 лет", – сказано в заявлении.

В ответ на это представители российского МИДа повторно заявили, что "Красная армия освободила Эстонию".



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