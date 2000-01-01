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Трагедия в Кении: стена школы обвалилась и погубила учеников 24.09 18:34   MIGnews.com

Трагедия в Кении: стена школы обвалилась и погубила учеников

В столице Кении Найроби случилась страшная трагедия. В одной из местных школ произошел сильный обвал.

В результате происшествия погибли 7 детей, еще 57 ранены.

"57 учеников были доставлены в больницу и мы также можем подтвердить, что погибли семь человек, – сообщил официальный представитель правительства Сайрус Огуна.

Отмечается, что врачи сообщили о 64 поступивших в больницу пациентах.

Пока неизвестно, что именно послужило причиной обвала, однако местные власти сообщают, что в Найроби сейчас около 40 тысяч зданий находятся в аварийном состоянии.


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