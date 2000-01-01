24.09 17:20 MIGnews.com

Протесты в Индонезии: 27 погибших и много раненых

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В Индонезии прошли протесты студентов-папуасов. Протесты в Папуа были вызваны сообщениями о дискриминации студентов-папуасов в других провинциях.В Вамене протестующие поджигали торговые точки и административные здания, в Джаяпуре произошли столкновения с правоохранительными органами. Там задержали около 300 человек.Также поступила информация, что в провинции Папуа во время протестов погибли 27 человек, еще 77 ранены.23 человека погибли в Вамене. В Джаяпуре погиб один военнослужащий и трое студентов.