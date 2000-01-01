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Протесты в Индонезии: 27 погибших и еще больше раненых 24.09 17:20   MIGnews.com

Протесты в Индонезии: 27 погибших и много раненых

В Индонезии прошли протесты студентов-папуасов. Протесты в Папуа были вызваны сообщениями о дискриминации студентов-папуасов в других провинциях.

В Вамене протестующие поджигали торговые точки и административные здания, в Джаяпуре произошли столкновения с правоохранительными органами. Там задержали около 300 человек.

Также поступила информация, что в провинции Папуа во время протестов погибли 27 человек, еще 77 ранены.

23 человека погибли в Вамене. В Джаяпуре погиб один военнослужащий и трое студентов.


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