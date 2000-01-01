24.09 15:44 MIGnews.com

Умер легендарный актер, сыгравший в "Ангелах Чарли"

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В субботу, 21 сентября, из жизни ушел американский актер армянского происхождения Сид Хэйг.Его линия жизни прервалась на 81-м году. Всего несколько месяцев назад он отпраздновал свой юбилей. О смерти актера сообщила его супруга на страничке в Instagram."В субботу, 21 сентября 2019 года, мой свет, мое сердце, моя настоящая любовь, мой король, вторая половина моей души, Сидни, перешел из этого царства в другое. Он вернулся во Вселенную сияющей звездой на небесах. Он был моим ангелом, моим мужем, моим лучшим другом и навсегда им останется. Он обожал свою семью, своих друзей и своих поклонников. Это стало шоком для всех нас", – говорится в посте.Причина смерти актера не разглашается.Хэйг известен ролями в таких фильмах, как: "Ангелы Чарли", "Секретный агент Макгайвер", "Убить Билла 2", "Ночь живых мертвецов 3D", "Повелители Салема", "Джеки Браун", "Братство крови" и другие.Однако многие помнят его по картине "Дом 1000 трупов", в которой Сид сыграл клоуна и владельца магазина ужасов Капитана Сполдинга.