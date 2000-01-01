Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Умер легендарный актер сыгравший в `Убить Билла 2` 24.09 15:44   MIGnews.com

Умер легендарный актер, сыгравший в "Ангелах Чарли"

В субботу, 21 сентября, из жизни ушел американский актер армянского происхождения Сид Хэйг.

Его линия жизни прервалась на 81-м году. Всего несколько месяцев назад он отпраздновал свой юбилей. О смерти актера сообщила его супруга на страничке в Instagram.

"В субботу, 21 сентября 2019 года, мой свет, мое сердце, моя настоящая любовь, мой король, вторая половина моей души, Сидни, перешел из этого царства в другое. Он вернулся во Вселенную сияющей звездой на небесах. Он был моим ангелом, моим мужем, моим лучшим другом и навсегда им останется. Он обожал свою семью, своих друзей и своих поклонников. Это стало шоком для всех нас", – говорится в посте.

Причина смерти актера не разглашается.

Хэйг известен ролями в таких фильмах, как: "Ангелы Чарли", "Секретный агент Макгайвер", "Убить Билла 2", "Ночь живых мертвецов 3D", "Повелители Салема", "Джеки Браун", "Братство крови" и другие.

Однако многие помнят его по картине "Дом 1000 трупов", в которой Сид сыграл клоуна и владельца магазина ужасов Капитана Сполдинга.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:20
Протесты в Индонезии: 27 погибших и много раненых
16:43
Внучка Чаплина снимет документальный фильм про дедушку
16:22
Пуэрто-Рико сотрясло мощное землетрясение
15:10
Группу Hatari оштрафовали за флаги Палестины на Eurovision  
14:30
Шестеро "братьев-мусульман" убиты в перестрелке с полицией
14:27
В Израиле закрывается еще одно "экономическое чудо"
14:02
Иран до сих пор не освободил британский танкер
13:42
Верховный суд: Борис Джонсон действовал незаконно
12:10
ЦАХАЛ арестовал 19 палестинцев на Западном берегу
12:03
Исраэль Кац встретился с дипломатом одной из арабских стран
11:30
Между Россией и США произошел дипломатический скандал
11:13
МИД Эстонии: СССР – оккупанты, а не освободители
11:11
США могут оторвать Турцию от России с помощью Сирии
10:43
Ученые назвали вред электронных сигарет для здоровья
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus