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Охотник перепутал своего отца с кабаном и застрелил его | Фото:25.09 02:33   MIGnews.com

Охотник перепутал своего отца с кабаном и застрелил его

Итальянский охотник застрелил своего отца, перепутав его с кабаном. Об этом сообщает BBC, ссылаясь на заявление итальянской полиции.

СМИ сообщили, что в воскресенье, 22 сентября, двое мужчин охотились в национальном парке возле города Постиглионе в южной провинции Салерно. Увидев тень и услышав шелест листвы, один из них открыл огонь, ранив другого охотника, своего отца, в нижнюю часть живота.

Он сразу же начал звать на помощь и пытаться оказать раненному помощь. Однако 55-летний Мартино Гаудиозо скончался по приезду врачей.

По сообщениям местных СМИ, мужчины охотились в национальном парке, в котором охота запрещена. Полиция конфисковала их винтовки. Подозреваемому будут предъявлены обвинения в убийстве и в незаконной охоте.


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