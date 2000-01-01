Охотник перепутал своего отца с кабаном и застрелил его
Итальянский охотник застрелил своего отца, перепутав его с кабаном. Об этом сообщает BBC, ссылаясь на заявление итальянской полиции.
СМИ сообщили, что в воскресенье, 22 сентября, двое мужчин охотились в национальном парке возле города Постиглионе в южной провинции Салерно. Увидев тень и услышав шелест листвы, один из них открыл огонь, ранив другого охотника, своего отца, в нижнюю часть живота.
Он сразу же начал звать на помощь и пытаться оказать раненному помощь. Однако 55-летний Мартино Гаудиозо скончался по приезду врачей.
По сообщениям местных СМИ, мужчины охотились в национальном парке, в котором охота запрещена. Полиция конфисковала их винтовки. Подозреваемому будут предъявлены обвинения в убийстве и в незаконной охоте.