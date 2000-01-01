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Шесть `братьев-мусульман` убиты в перестрелке с полицией | Фото:24.09 14:30   MIGnews.com

Шестеро "братьев-мусульман" убиты в перестрелке с полицией

По данным Министерства внутренних дел Египта, шестеро членов "Братьев-мусульман" были убиты в перестрелке с полицейскими силами во время рейда.

Ранее в этом месяце 11 высокопоставленных представителей "Братьев-мусульман" были приговорены к пожизненному заключению по обвинению в шпионаже в пользу ХАМАСа, палестинского военизированного формирования, сообщает судебный источник.

Среди них были высший руководитель Братства Мохамед Бади и его заместитель Хайрат аль-Шатер. Оба были приговорены к пожизненному заключению.


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