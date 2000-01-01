24.09 14:02 MIGnews.com

Иран до сих пор не освободил британский танкер

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Танкер под британским флагом Stena Impero, задержанный Ираном в июле, все еще находится в стране, несмотря на то, что иранские официальные лица заявили об его освобождении. Об этом сообщает во вторник, 24 сентября, генеральный директор Stena Bulk Эрик Ханелл.Stena Impero был задержан 19 июля, через две недели после того, как Великобритания задержала иранский танкер у Гибралтара.Официальные представители иранского правительства заявили в понедельник, что все законные шаги для освобождения танкера были завершены, сообщают иранские СМИ. "Юридическая работа и административные процедуры по освобождению английского танкера были завершены, но у меня нет информации о времени его отплытия", – сказал официальный представитель Али Рабиэй, согласно полуофициальному агентству новостей ILNA.