24.07 06:51 MIGnews.com

На Израиль надвигается страшная жара

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Министерство здравоохранения Израиля распространило предупреждение в связи с надвигающейся на страну волной жары.Температура продолжит расти на протяжении вторника, 24 июля, и во всех частях Израиля будет очень жарко.Завтра, 25 июля, температура поднимется еще выше, и министерство предупреждает об “экстремальной жаре”.Министерство здравоохранения призывает население, в особенности пожилых людей и хронически больных уклоняться от пребывания на солнце и как можно больше времени проводить в кондиционируемых помещениях.Только в четверг следует ожидать существенного снижения температуры и к выходным температура достигнет значений, обычных для этого времени года.