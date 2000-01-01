Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com












На Израиль надвигается страшная жара 24.07 06:51   MIGnews.com

На Израиль надвигается страшная жара

Министерство здравоохранения Израиля распространило предупреждение в связи с надвигающейся на страну волной жары.

Температура продолжит расти на протяжении вторника, 24 июля, и во всех частях Израиля будет очень жарко.

Завтра, 25 июля, температура поднимется еще выше, и министерство предупреждает об “экстремальной жаре”.

Министерство здравоохранения призывает население, в особенности пожилых людей и хронически больных уклоняться от пребывания на солнце и как можно больше времени проводить в кондиционируемых помещениях.

Только в четверг следует ожидать существенного снижения температуры и к выходным температура достигнет значений, обычных для этого времени года.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
08:44
Парень получил авто и $90 тыс. за боязнь потерять работу  
08:11
Гигантский лесной пожар в районе Афин, 24 погибших  
07:58
Года идут и Роналду не берут – медики удивлены
07:51
Аббас обещает продолжить выплаты террористам
07:31
В лондонском аэропорту тестируют особый 3D-сканер
07:09
В Израиле насчитали 31 тысячу рабов
05:43
В Амстердаме началась конференция по борьбе со СПИДом
04:28
По улицам Парижа проехали сотни ретроавтомобилей
03:28
В Швейцарии прошел конкурс по игре на альпийском роге
02:27
Человечество вступило в новую эпоху
01:17
Открыт новый вид "миниакул"
00:49
Трейлер "Годзиллы 2" - новый хит в сети
22:01
Швецию спасают от лесных пожаров
21:42
Нетаниягу обсудил с Лавровым ситуацию в Сирии
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus