24.07 21:31 MIGnews.com

Арабские СМИ: "Сухой" был сбит над территорией Сирии

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Сирийский истребитель Су-22 не вторгался в воздушное пространство Израиля и был сбит над территорией Сирии. Данное сообщение распространила ливанская сеть "Аль-Маядин", подконтрольная "Хизбалле".Медиасеть отмечает, что самолет упал в 15 км от границы, где ранее атаковал позиции террористов.Во вторник, 24 июля, Израиль сбил сирийский самолет, нарушивший воздушную границу Еврейского государства.