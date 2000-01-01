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Арабские СМИ: `Сухой` был сбит над территорией Сирии24.07 21:31   MIGnews.com

Арабские СМИ: "Сухой" был сбит над территорией Сирии

Сирийский истребитель Су-22 не вторгался в воздушное пространство Израиля и был сбит над территорией Сирии. Данное сообщение распространила ливанская сеть "Аль-Маядин", подконтрольная "Хизбалле".

Медиасеть отмечает, что самолет упал в 15 км от границы, где ранее атаковал позиции террористов.

Во вторник, 24 июля, Израиль сбил сирийский самолет, нарушивший воздушную границу Еврейского государства.
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