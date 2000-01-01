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Facebook24.07 20:52   MIGnews.com

Имаму, призывающего убивать евреев, предъявили обвинения

Прокуратура Дании предъявила обвинения имаму, который призывал к убийству евреев. Так, Мундхира Абдаллу обвинили в подстрекательстве против еврейского народа.

В марте прошлого года имам во время проповеди в мечети Копенгагена призвал убивать евреев. В частности, Абдалла цитировал выдержки из хадисов и Корана, в которых содержатся призывы восстать против еврейского народа.

Также он опубликовал записи в социальных сетях, в которых написал: "Судный день не наступит, пока мусульмане не начнут бороться с евреями и не убьют их".

После этого еврейская община Дании подала жалобу на имама в полицию. Высказывания мусульманского священника стало почвой для предъявления обвинений.

"Цитировать религиозные трактаты, такие как Коран и Библия, — легально, но призывать к убийствам и одобрять их может караться лишением свободы сроком до трех лет за разжигание ненависти", - заявила прокурор Ива Ронн.

Отмечается, что дело имама было передано в суд ,но дата слушания пока не назначена.
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