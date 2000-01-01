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Скриншот с видео YouTube 24.07 18:01   MIGnews.com

В Греции объявлен национальный траур по погибшим в пожаре

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас объявил общенациональный трехдневный траур по погибшим в лесных пожарах соотечественникам.

"Страна переживает неописуемую трагедию", - сказал он в срочном теле-обращении, передали на DW.

В свою очередь, мэр Рафины Вангелиса Бурнуса, город который наиболее пострадал от лесных пожаров, 1200 домов было выжжено огнем с начала катаклизма.

Некоторые жители прибережных районов пытались спастись от огня, забежав в воду, однако они задохнулись от дыма. Около 700 человек было подобрано береговой охраной.

Ранее сообщалось, что жертвами огня стали 60 человек. Известно также о 156 взрослых и 16 детях, которых госпитализировали с ожогами или отравлением дымом.
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