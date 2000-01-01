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Скриншот с видео YouTube 24.07 16:04   MIGnews.com

Количество погибших от пожаров в Греции увеличилось до 60

По сообщению источника, жертвами лесных пожаров около Афин стали, по последним подсчетам, 60 человек.

"Мы посчитали 60 погибших", - передали слова жителя городка Рафин, крупнейшем в районе, наиболее пострадавшем от пожаров на The Times of Israel.

Туристы и местные жители, в попытке спастись от огня и дыма, стали передвигаться в сторону береговой линии, однако не всем это удалось: по словам главы греческого Красного Креста Никоса Ойкомопулоса, спасателями было обнаружено 26 тел. 700 человек было успешно эвакуировано из региона.

Ранее сообщалось, что два больших лесных пожара вышли из-под контроля около греческой столицы. Афины затянуты дымом, жители близлежащих населенных пунктов бегут из зоны бедствия.
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