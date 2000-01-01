Количество погибших от пожаров в Греции увеличилось до 60
По сообщению источника, жертвами лесных пожаров около Афин стали, по последним подсчетам, 60 человек.
"Мы посчитали 60 погибших", - передали слова жителя городка Рафин, крупнейшем в районе, наиболее пострадавшем от пожаров на The Times of Israel.
Туристы и местные жители, в попытке спастись от огня и дыма, стали передвигаться в сторону береговой линии, однако не всем это удалось: по словам главы греческого Красного Креста Никоса Ойкомопулоса, спасателями было обнаружено 26 тел. 700 человек было успешно эвакуировано из региона.
Ранее сообщалось, что два больших лесных пожара вышли из-под контроля около греческой столицы. Афины затянуты дымом, жители близлежащих населенных пунктов бегут из зоны бедствия.