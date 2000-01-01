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`Сухой` сбили над праздновавшими победу солдатами Асада 24.07 15:02   MIGnews.com

"Сухой" сбили над праздновавшими победу солдатами Асада

Солдаты сирийской армии праздновали победу над мятежниками и террористами ISIS в тот момент, когда над их головами ПВО Израиля сбили истребитель Сухой.

Сирийский канал Al-Ikhbariya TV сообщил о том, сирийские силы вышли к израильской границе на Голанских высотах после того, как выбили из приграничной зоны мятежников и террористов ISIS.

Камеры канала показали израильский наблюдательный пост в 400 метрах от сирийских солдат.

В последние 24 часа военно-космические силы России совершили 80 боевых вылетов данном районе.

Сирийское государственное ТВ сообщает о том, что армия захватила большое количество деревень и городков на границе с Израилем, на протяжении последних лет находившихся под контролем вооруженной оппозиции.

Всего, по данным Сирийской Обсерватории Прав Человека, в последнюю неделю авиация Сирии и ВКС России совершили 2000 вылетов в южной сирии.

Израильские СМИ в 13:45 24 июля сообщили о том, что Голанских высотах и в Иорданской долине прозвучали сирены ракетной тревоги.

По неподтвержденной информации, ПВО Израиля выпустили две ракеты Patriot.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила о том, что причиной ракетной тревоги на Голанских высотах и в Иорданской долине был запуск ракет-перехватчиков Patriot

Сирийский истребитель марки “Сухой” вторгся в израильское воздушное пространство . Ракеты были выпущены после того, как он залетел на два километра вглубь израильской территории.

По сообщениям в сирийских социальных сетях истребитель марки “Сухой”, сбитый системой ПВО Израиля, разбился на территории Сирии.
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