"Сухой" сбили над праздновавшими победу солдатами Асада
Солдаты сирийской армии праздновали победу над мятежниками и террористами ISIS в тот момент, когда над их головами ПВО Израиля сбили истребитель Сухой.
Сирийский канал Al-Ikhbariya TV сообщил о том, сирийские силы вышли к израильской границе на Голанских высотах после того, как выбили из приграничной зоны мятежников и террористов ISIS.
Камеры канала показали израильский наблюдательный пост в 400 метрах от сирийских солдат.
В последние 24 часа военно-космические силы России совершили 80 боевых вылетов данном районе.
Сирийское государственное ТВ сообщает о том, что армия захватила большое количество деревень и городков на границе с Израилем, на протяжении последних лет находившихся под контролем вооруженной оппозиции.
Всего, по данным Сирийской Обсерватории Прав Человека, в последнюю неделю авиация Сирии и ВКС России совершили 2000 вылетов в южной сирии.
Израильские СМИ в 13:45 24 июля сообщили о том, что Голанских высотах и в Иорданской долине прозвучали сирены ракетной тревоги.
По неподтвержденной информации, ПВО Израиля выпустили две ракеты Patriot.
Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила о том, что причиной ракетной тревоги на Голанских высотах и в Иорданской долине был запуск ракет-перехватчиков Patriot
Сирийский истребитель марки “Сухой” вторгся в израильское воздушное пространство . Ракеты были выпущены после того, как он залетел на два километра вглубь израильской территории.
По сообщениям в сирийских социальных сетях истребитель марки “Сухой”, сбитый системой ПВО Израиля, разбился на территории Сирии.