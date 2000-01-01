Зоопарк в Каире обманывал посетителей

Владельцы одного из зоопарков в Каире обманывали посетителей - выдавали покрашенных домашних ослов за зебр, это заметил десятиклассник Мухаммед Сархан во время экскурсии. Черные полосы растекались в области морды, а также его туловища.
Парень заметил, что нечестные владельцы зоопарка разукрасили домашних ослов, широко распространенных в Египте, и выдавали их за экзотических животных.
Из-за установившейся в городе жаркой погоды краска потекла, и характерная окраска зебры исчезала прямо на глазах у десятиклассника. Сархан сфотографировал животных и разместил в посте на Facebook, пишет Micetimes.
Впоследствии выяснилось, что содержащие зоопарк египтяне хотели добавить к уже имеющимся животным пару новых зебр. Однако покупать их было слишком дорого, и владельцы решили разукрасить ослов, надеясь, что посетители не обнаружат обман.