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Одна из ракет-перехватчиков `Праща Давида` упала в Сирии 24.07 13:06   MIGnews.com

Одна из ракет-перехватчиков "Праща Давида" упала в Сирии

10-й канал израильского ТВ сообщает о первых результатах расследования инцидента 23 июля, в ходе которых по двум ракетам СС-21 “Точка” были выпущены две ракеты -перехватчика системы ПРО “Праща Давида”.

Ракеты “Точка” находились в воздухе примерно полторы минуты, когда было принято решение о перехвате. ЦАХАЛ подчеркивает, что это было последним мгновением, когда такое решение могло быть принято.

ЦАХАЛ заявил, что “система действовала как ожидалось”. После того, как стало ясно, что “Точки” не долетят до Израиля, одна ракета-перехватчик самоуничтожилась, вторая упала на сирийской территории.

ЦАХАЛ настаивает на том, что решение о перехвате было верным “несмотря на экономические соображения”.
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