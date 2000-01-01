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`Мать` Femen совершила самоубийство 24.07 11:52   MIGnews.com

"Мать" Femen совершила самоубийство

Основательница движения Femen Оксана Шачко совершила самоубийство в Париже (Франция). Данную информацию подтвердила соучредитель Femen Александра Шевченко, передает ВВС Украина.

"К большому сожалению, информацию подтверждаю", - отметила она и добавила, что тело Шачко обнаружили 23 июля в парижской квартире.

Кроме того, Шевченко подтвердила, что Шачко оставила предсмертную записку на английском языке с надписью "Вы все - фейк".

Напомним, последний резонансный случай с участием Femen в Украине произошел зимой, когда активистки пытались проникнуть на пресс-конференцию президента Петра Порошенко.

Femen - украинское женское движение, которое получило известность благодаря эпатажным акциям протеста, во время которых активистки обнажают грудь для привлечения внимания общественности. После нескольких нападений на участниц движения в Украине, в 2013 году они выехали во Францию. В частности, Шачко получила там политическое убежище, проживала в Париже и занималась живописью.
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