Еврейский солдат похоронен в Калифорнии спустя 74 года

По данным издания, 28-летний сержант Давид Розенкранц был похоронен на Национальном кладбище Риверсайд, где также покоятся четверо его братьев.
Уточняется, что проститься с солдатом пришло больше 30 его родственников, включая внучатых племянников.
Согласно информации Los Angeles Times, останки Розенкранца были найдены и обнаружены в марте, недалеко от фермы, где он был убит.
Розенкранц стал героем родного города через три месяца после того, как он был отправлен в Европу в 1943 году, когда он и другой десантник были ошибочно сброшены в итальянское подразделение, и тогда все 200 вражеских солдат сдались двум американским военным.
Отмечается, что молодой солдат был убит во время операции Market Garden.
Также стало известно, что нашивки солдата с буквой "J", обозначающей принадлежность евреям, найдены на голландской ферме и переданы семье в марте 2012 года.