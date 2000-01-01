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Еврейский солдат похоронен в США спустя 74 года | Фото:24.07 11:09   MIGnews.com

Еврейский солдат похоронен в Калифорнии спустя 74 года

Еврейский солдат, который 74 года считался пропавшим без вести во Второй мировой войне, был найден и захоронен в Калифорнии.

Об этом во вторник, 24 июля сообщает The Times of Israel.

По данным издания, 28-летний сержант Давид Розенкранц был похоронен на Национальном кладбище Риверсайд, где также покоятся четверо его братьев.

Уточняется, что проститься с солдатом пришло больше 30 его родственников, включая внучатых племянников.

Согласно информации Los Angeles Times, останки Розенкранца были найдены и обнаружены в марте, недалеко от фермы, где он был убит.

Розенкранц стал героем родного города через три месяца после того, как он был отправлен в Европу в 1943 году, когда он и другой десантник были ошибочно сброшены в итальянское подразделение, и тогда все 200 вражеских солдат сдались двум американским военным.

Отмечается, что молодой солдат был убит во время операции Market Garden.

Также стало известно, что нашивки солдата с буквой "J", обозначающей принадлежность евреям, найдены на голландской ферме и переданы семье в марте 2012 года.
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