24.07 10:13 MIGnews.com

Израиль: как пережить экстремальную жару

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MADA публикует инструкции для жителей Израиля о том, как пережить волну экстремальной жары, накрывшей страну.Охлаждайте квартиру кондиционерами. Вентиляторы помогают облегчить восприятие жары, но когда температура воздуха превышает 35 градусов, они не могут охладить тело и предотвратить ущерб для здоровья.Пейте много воды - даже если у вас нет чувства жажды Необходимо выпивать 8-10 стаканов воды в день. Холодные напитки предпочтительнее, чем горячие. Желательно пить много холодной воды и холодных прохладительных напитков.В случае, если вы не находитесь в помещении, избегайте прямых лучей солнца. Это особенно важно для детей и пожилых.Предпринимайте любые меры предосторожности для того, чтобы не оставить детей в машине. Температура в запертой машине поднимается на солнце за считанные минуты и может стать причиной теплового удара и смерти. Ни при каких обстоятельствах не оставляйте ребенка без присмотра в машине.Избегайте физических упражнений и физической нагрузки на солнце. Если вы занимаетесь спортом после захода солнца, обратите внимание на то, что необходимо обильно пить для снижения теплового стресса.Если вы идете на пляж берите защитный крем с самым высоким уровнем защиты, избегайте слишком долгого нахождения на солнце и уходите с пляжа во время пика жары.Работающим на открытом воздухе необходимо выбрать легкую одежду, делать долгие перерывы в тени и обильно пить.При первых же признаках теплового удара - головокружении, слабости, тошноте немедленно уходите в прохладное помещение, много пейте и в случае необходимости вызывайте скорую помощь.Родители должны внимательно следить за детьми и при первых же признаках обезвоживания давать им пить и уводить в кондиционируемые помещения.Родственникам пожилых людей рекомендуют находиться с ними в постоянном контакте и напоминать им о необходимости находиться в тени и много пить.