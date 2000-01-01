Израиль: как пережить экстремальную жару

MADA публикует инструкции для жителей Израиля о том, как пережить волну экстремальной жары, накрывшей страну.
Охлаждайте квартиру кондиционерами. Вентиляторы помогают облегчить восприятие жары, но когда температура воздуха превышает 35 градусов, они не могут охладить тело и предотвратить ущерб для здоровья.
Пейте много воды - даже если у вас нет чувства жажды Необходимо выпивать 8-10 стаканов воды в день. Холодные напитки предпочтительнее, чем горячие. Желательно пить много холодной воды и холодных прохладительных напитков.
В случае, если вы не находитесь в помещении, избегайте прямых лучей солнца. Это особенно важно для детей и пожилых.
Предпринимайте любые меры предосторожности для того, чтобы не оставить детей в машине. Температура в запертой машине поднимается на солнце за считанные минуты и может стать причиной теплового удара и смерти. Ни при каких обстоятельствах не оставляйте ребенка без присмотра в машине.
Избегайте физических упражнений и физической нагрузки на солнце. Если вы занимаетесь спортом после захода солнца, обратите внимание на то, что необходимо обильно пить для снижения теплового стресса.
Если вы идете на пляж берите защитный крем с самым высоким уровнем защиты, избегайте слишком долгого нахождения на солнце и уходите с пляжа во время пика жары.
Работающим на открытом воздухе необходимо выбрать легкую одежду, делать долгие перерывы в тени и обильно пить.
При первых же признаках теплового удара - головокружении, слабости, тошноте немедленно уходите в прохладное помещение, много пейте и в случае необходимости вызывайте скорую помощь.
Родители должны внимательно следить за детьми и при первых же признаках обезвоживания давать им пить и уводить в кондиционируемые помещения.
Родственникам пожилых людей рекомендуют находиться с ними в постоянном контакте и напоминать им о необходимости находиться в тени и много пить.