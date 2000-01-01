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Индийские Гималаи: найдены семь тел пропавших альпинистов 24.06 19:17   MIGnews.com

Индийские Гималаи: найдены семь тел пропавших альпинистов

Тела семи из восьми пропавших альпинистов были найдены в индийских Гималаях, сообщили официальные лица.

Группа альпинистов, предположительно состоящая из четырех британцев, двух американцев, одного австралийца и индийского офицера связи, пропала в районе Нанда Деви 26 мая после схода лавины.

Спасательные команды продолжат поиски в этом районе тела восьмого альпиниста, сообщает Associated Press в воскресенье.

Во главе с британским горным гидом Мартином Мораном команда пыталась достичь вершины неприступной вершины в отдаленном районе.

Чиновники ранее заявили, что все восемь пропавших альпинистов считались погибшими, а четверо других, которые входили в группу, были спасены.

Ранее в этом месяце была начата миссия по поиску пяти тел, обнаруженных во время поиска пропавшей группы из восьми человек.

В воскресенье Associated Press сообщил, что администратор штата Уттаракханд Виджай Джогданде заявил, что солдаты нашли тела семи альпинистов.

Тела, которые были найдены на высоте более 5000 м, будут доставлены в базовый лагерь, для официального опознания.

По словам Джогданде, поиски восьмого альпиниста будут продолжены.


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