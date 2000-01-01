24.06 19:17 MIGnews.com
Индийские Гималаи: найдены семь тел пропавших альпинистов
Тела семи из восьми пропавших альпинистов были найдены в индийских Гималаях, сообщили официальные лица.
Группа альпинистов, предположительно состоящая из четырех британцев, двух американцев, одного австралийца и индийского офицера связи, пропала в районе Нанда Деви 26 мая после схода лавины.
Спасательные команды продолжат поиски в этом районе тела восьмого альпиниста, сообщает Associated Press в воскресенье.
Во главе с британским горным гидом Мартином Мораном команда пыталась достичь вершины неприступной вершины в отдаленном районе.
Чиновники ранее заявили, что все восемь пропавших альпинистов считались погибшими, а четверо других, которые входили в группу, были спасены.
Ранее в этом месяце была начата миссия по поиску пяти тел, обнаруженных во время поиска пропавшей группы из восьми человек.
В воскресенье Associated Press сообщил, что администратор штата Уттаракханд Виджай Джогданде заявил, что солдаты нашли тела семи альпинистов.
Тела, которые были найдены на высоте более 5000 м, будут доставлены в базовый лагерь, для официального опознания.
По словам Джогданде, поиски восьмого альпиниста будут продолжены.
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