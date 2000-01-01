24.06 19:17 MIGnews.com

Индийские Гималаи: найдены семь тел пропавших альпинистов

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Тела семи из восьми пропавших альпинистов были найдены в индийских Гималаях, сообщили официальные лица.Группа альпинистов, предположительно состоящая из четырех британцев, двух американцев, одного австралийца и индийского офицера связи, пропала в районе Нанда Деви 26 мая после схода лавины.Спасательные команды продолжат поиски в этом районе тела восьмого альпиниста, сообщает Associated Press в воскресенье.Во главе с британским горным гидом Мартином Мораном команда пыталась достичь вершины неприступной вершины в отдаленном районе.Чиновники ранее заявили, что все восемь пропавших альпинистов считались погибшими, а четверо других, которые входили в группу, были спасены.Ранее в этом месяце была начата миссия по поиску пяти тел, обнаруженных во время поиска пропавшей группы из восьми человек.В воскресенье Associated Press сообщил, что администратор штата Уттаракханд Виджай Джогданде заявил, что солдаты нашли тела семи альпинистов.Тела, которые были найдены на высоте более 5000 м, будут доставлены в базовый лагерь, для официального опознания.По словам Джогданде, поиски восьмого альпиниста будут продолжены.