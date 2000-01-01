24.06 07:20 MIGnews.com

Два израильских брата арестованы за взлом крипто-биржи

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Два брата из Израиля были арестованы в связи с взломом криптовалютной биржи Bitfinex и другими связанными с криптографией фишинговыми атаками.Представитель израильской полиции сообщил финансовым магнатам, что Эли Джиджи и его младший брат Асаф Джиджи в короткий срок заработали десятки миллионов долларов. Они подозреваются в том, что несут ответственность за долгосрочное систематическое хищение криптовалют путем злонамеренного получения доступа к учетным записям других пользователей.Эта пара якобы создала клоны сайтов крупных онлайн-криптовалютных бирж и кошельков и отправили ссылки на эти фишинговые сайты в группах Telegram и других сообществах, связанных с криптовалютами. Они также обвиняются в том, что несут ответственность за взлом Bitfinex 2016 года, в результате которого подверглись риску несколько учетных записей.Как сообщал Cointelegraph в начале июня, средства, похищенные деньги в результате атаки, были недавно возвращены.Полиция отметила, что предполагаемые жертвы в основном находятся за пределами Европейского Союза и Соединенных Штатов, в результате чего этот вопрос расследуется несколькими правоохранительными органами в нескольких странах.Во время рейда полиция, как сообщается, обнаружила криптовалютный кошелек, содержащий значительно меньше средств, чем сумма, которую, как полагают, украли. Финансовые магнаты также отмечают, что Эли Джиджи является выпускником элитного технологического подразделения израильских сил обороны, которое отбирает молодежь с выдающимися академическими способностями.