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Саудовская Аравия: Убитые и раненые после атаки хути 24.06 06:49   MIGnews.com

Саудовская Аравия: Убитые и раненые после атаки хути

Ночью 24 мая йеменские мятежники хути нанесли удары по саудовскому аэропорту Абха.

В результате взрыва беспилотника на парковке аэропорта , по первоначальным данным, убит один и ранен 21 человек.

Среди раненных  - четверо индусов, двое египтян, 13 саудов и два гражданина Бангладеш.

Также удар беспилотниками нанесен по Джизан.

На прошлой неделе крылатая ракета выпущенная хути взорвалась в пассажирском терминале того же аэропорта. Ранения получил 21 человек.


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