24.06 06:49 MIGnews.com

Саудовская Аравия: Убитые и раненые после атаки хути

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Ночью 24 мая йеменские мятежники хути нанесли удары по саудовскому аэропорту Абха.В результате взрыва беспилотника на парковке аэропорта , по первоначальным данным, убит один и ранен 21 человек.Среди раненных - четверо индусов, двое египтян, 13 саудов и два гражданина Бангладеш.Также удар беспилотниками нанесен по Джизан.На прошлой неделе крылатая ракета выпущенная хути взорвалась в пассажирском терминале того же аэропорта. Ранения получил 21 человек.