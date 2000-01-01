24.06 20:19 MIGnews.com

В деле об изнасиловании 7-летней появились улики и свидетель

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12-й канал израильского телевидения сообщает о “драматическом повороте” в расследовании дела об изнасиловании 7-летней еврейской девочки из Биньямин.Девочка дала показания в очередной, пятый раз следователю по делам детей.Полиция сообщила о том, что забрала “важные и драматические” вещественный доказательства из дома девочки. Обнаружение этих вещественных доказательств повлекло за собой необходимость взять дополнительные показания. Об этом сообщили адвокаты семьи пострадавшей, Йехуда Фрид и Таль Габай.На настоящий момент неясно, почему указанные вещественные доказательства не были изъяты из дома девочки ранее. Решение об изъятии было принято утром 24 июня офисом главного военного прокурора.Ранее намеченная встреча военного адвоката и адвокатов семьи “перенесена на неопределенный срок”.Полиция до сих пор не смогла идентифицировать и найти двух соучастников изнасилования, о которых та говорила ранее.Полиция “получила новую информацию из населенного пункта, в котором она проживает”. Речь идет о показаниях нового свидетеля, которые могут усилить версию ребенка.Заседание военного суда по делу об изнасиловании девочки, обвиняемым по которому проходит палестинский араб Мухаммед Катуса, намечено на 9 утра 25 июня.Портал ynet сообщает, что администрация школы, в которой учится девочка, была проинформирована об изнасиловании через два дня после инцидента, а полиция - через десять. Несмотря на это, адвокаты семьи уверены в виновности Катуса. Они говорят: девочка дважды однозначно идентифицировала его”.Родители говорят, что изнасилование произошло 5 апреля, но в обвинительном заключении говорится о “феврале-марте”. Такая формулировка принята потому, что девочка утверждает, что изнасилование произошло в период праздников, но при этом называет различные праздники.Подозреваемый Мухаммед Каттуса был арестован 1 мая. По материалам обвинения, девочка идентифицировала его “спонтанно”. Он не был единственным палестинским работником в ее школе.Полиция начала расследование через шесть дней после того, как девочку обследовал врач поликлиники Маккаби. Представительница Маккаби отказалась сообщать, подала ли врач рапорт о возможном изнасиловании в департамент социальной защиты муниципалитета города, в котором живет девочка. Муниципалитет сообщает, что подобного рапорта не получал.