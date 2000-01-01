Иран: части американского беспилотника найдены в море
По информации Fars, местный рыбак нашел части американского шпионского беспилотника, который Иран сбил в Оманском заливе на прошлой неделе.
В сообщении говорится, что обломки будут доставлены иранским силам безопасности на острове Кешм, который находится в Ормузском проливе, в точке, через которую проходит вся торговля нефтью в Персидском заливе.
Чиновникам еще предстоит подтвердить отчет.
В пятницу иранские власти уже показали журналистам части сбитого беспилотника стоимостью более 100 миллионов долларов.
Иран заявляет, что сбил шпионский беспилотник за нарушение воздушного пространства Ирана, который, по словам США, летал над международными водами, пишет Timesofisrael.
Президент США Дональд Трамп отменил атаку в ответ на вспышку напряженности между Вашингтоном и Тегераном.