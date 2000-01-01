Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Новые показания 7-летней девочки, изнасилованной палестинцем 24.06 18:15   MIGnews.com

Новые показания 7-летней девочки, изнасилованной палестинцем

7-летняя израильтянка, обвинившая палестинца, который работает школьным уборщиком в изнасиловании, дала свежие показания полиции. Как известно, следователи собирают новые данные.

Адвокаты семьи говорят, что результаты "драматичны", пишет Ynetnews.

Мужчина, обвиняемый в изнасиловании, Мухаммед Каттуса, предстанет перед судом во вторник, чтобы обсудить вопрос об освобождении его из-под стражи.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
18:27
На юге Израиля вспыхнули 9 пожаров
17:51
В Шаар ха-Негев вспыхнули 4 пожара
17:32
Минфин требует резко поднять пенсионный возраст израильтянок
17:20
Аюб Кара покидает правительство
17:15
Подозрение на "Таг Махир" в деревне Синджил
16:52
Помпео отправляется на Ближний Восток, Японию, Корею и Индию
16:20
Палестинский мирный план Кушнера как брошюра застройщика
15:51
Эрекат: Семинар в Бахрейне – шутка, прозвучавшая на CNN
15:20
Ким Чен Ын получил личное письмо от Дональда Трампа
15:10
МИД Китая: Мы не будем обсуждать Гонконг на саммите G20
15:05
Нетаниягу и Болтон осмотрели окрестности Иерусалима
14:27
Лапид: Биби знал о проигрыше и пытался не допустить выборов
13:15
Жесткая экономия и неравенство питают психические болезни
13:08
Глава Совета безопасности России прибыл в Израиль
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus