24.06 18:15 MIGnews.com
Новые показания 7-летней девочки, изнасилованной палестинцем
7-летняя израильтянка, обвинившая палестинца, который работает школьным уборщиком в изнасиловании
, дала свежие показания полиции. Как известно, следователи собирают новые данные.
Адвокаты семьи говорят, что результаты "драматичны", пишет Ynetnews
.
Мужчина, обвиняемый в изнасиловании, Мухаммед Каттуса, предстанет перед судом во вторник, чтобы обсудить вопрос об освобождении его из-под стражи.
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