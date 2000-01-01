В Шаар ха-Негев вспыхнули 4 пожара

Четыре пожара вспыхнули в районном совете Шаар ха-Негев, в районе границы с сектором Газа. Предположительно они были вызваны зажигательными воздушными шарами.
Один из пожаров нанес ущерб пшеничному полю, он перекинулся на водохранилище возле кибуц Нир Ам и подобрался к мемориалу одной из жертв авиакатастрофы 1997 года. Тогда столкнулись вертолеты ЦАХАЛа, в результате инцидента погибло 73 солдата, пишет Ynetnews.
Сообщается, что чуть позже зажигательный воздушный шар приземлился в пустом детском саду в этом районе.