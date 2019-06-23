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Ушла из жизни писательница романов Джудит Кранц 25.06 03:20   MIGnews.com

Ушла из жизни писательница Джудит Кранц

В США в возрасте 91 года умерла Джудит Кранц – известная писательница, которая при жизни продала более 80 млн экземпляров своих романов.

Кранц проработала в журналистике около 30 лет, прежде чем в 1978 году опубликовала свой первый роман "Крупинки". Книга, в которой рассказывалось об образе жизни людей, работающих в бутике в Беверли-Хиллз, имела огромный успех и оставалась в списке бестселлеров The New York Times более года, пишет CNN.

Кранц известна своими романами "Дочь Мистраля" (1983), "Я возьму Манхэттен" (1986), "Scruples" (1978) и "Принцесса Дэйзи" (1980). Книги Кранц переведены более чем на 50 языков мира и изданы общим тиражом более 80 млн экземпляров. Восемь романов писательницы были экранизированы.


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