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Регион Амхара взят под контроль 24.06 21:20   MIGnews.com

В Эфиопии ситуация в регионе Амхара взята под контроль

Власти Эфиопии взяли под контроль ситуацию в регионе Амхара, где 22 июня протестующие намеревались совершить государственный переворот, говорится в сообщении канцелярии премьер-министра Эфиопии в Twitter.

"Мы подтверждаем, что была попытка государственного переворота против руководства региона Амхара", – заявил пресс-секретарь Эфиопии Негуссу Тилахун.

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед подчеркнул, что федеральная полиция уполномочена "принимать меры против мятежников". При этом не сообщается, кто стоял за неудавшимся переворотом.

Регион Амхара, возглавляемый Амбахью Меконненом, расположен в северо-западной части Эфиопии и является одним из девяти региональных штатов страны.



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