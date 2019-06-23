24.06 21:20 MIGnews.com

В Эфиопии ситуация в регионе Амхара взята под контроль

በወቅታዊ ሁኔታዎች ላይ የተሰጠ ዝርዝር ጋዜጣዊ መግለጫ::



Press release regarding current issues. #PMOEthiopia pic.twitter.com/dSEC2qx0EE — Office of the Prime Minister - Ethiopia (@PMEthiopia) June 23, 2019

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Власти Эфиопии взяли под контроль ситуацию в регионе Амхара, где 22 июня протестующие намеревались совершить государственный переворот, говорится в сообщении канцелярии премьер-министра Эфиопии в Twitter."Мы подтверждаем, что была попытка государственного переворота против руководства региона Амхара", – заявил пресс-секретарь Эфиопии Негуссу Тилахун.Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед подчеркнул, что федеральная полиция уполномочена "принимать меры против мятежников". При этом не сообщается, кто стоял за неудавшимся переворотом.Регион Амхара, возглавляемый Амбахью Меконненом, расположен в северо-западной части Эфиопии и является одним из девяти региональных штатов страны.