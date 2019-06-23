В Эфиопии ситуация в регионе Амхара взята под контроль
Власти Эфиопии взяли под контроль ситуацию в регионе Амхара, где 22 июня протестующие намеревались совершить государственный переворот, говорится в сообщении канцелярии премьер-министра Эфиопии в Twitter.
"Мы подтверждаем, что была попытка государственного переворота против руководства региона Амхара", – заявил пресс-секретарь Эфиопии Негуссу Тилахун.
Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед подчеркнул, что федеральная полиция уполномочена "принимать меры против мятежников". При этом не сообщается, кто стоял за неудавшимся переворотом.
Регион Амхара, возглавляемый Амбахью Меконненом, расположен в северо-западной части Эфиопии и является одним из девяти региональных штатов страны.