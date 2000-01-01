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Власти Грузии идут на уступки митингующим - поможет ли это? | Фото: AFP24.06 13:45   MIGnews.com

Власти Грузии идут на уступки митингующим

Широкомасштабные акции протеста, за которыми с тревогой наблюдает весь мир, похоже, идут на спад. Власти, понимая всю серьезность ситуации, наконец-то осознали необходимость как можно быстрее прекратить протесты, но мирным путем. На заседании правящей грузинской партии "Грузинская мечта" было принято решение "услышать народ и внести некоторые изменения".

Власти Грузии приняли решение провести парламентские выборы в 2020 году по пропорциональной системе, удовлетворив таким образом часть требований митингующих. Об этом заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили в понедельник, 24 июня, сообщают грузинские СМИ.

Он отметил, что партия выступает с инициативой широкомасштабной политической реформы – провести в следующем году выборы в парламент по пропорциональной системе в условиях нулевого избирательного барьера.

Премьер-министр страны Мамука Бахтадзе подчеркнул, что подобное решение является беспрецедентным.

Напомним, что главным требованием демонстрантов остается отставка главы МВД Грузии Георгия Гахария. Участники акции считают, что он должен понести политическую ответственность за необоснованное применение силы в отношении демонстрантов и журналистов при разгоне митинга 20 июня. Среди других требований – освобождение людей, задержанных в ходе акции 20 июня.


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