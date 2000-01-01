24.06 12:05 MIGnews.com

Протесты в Праге – 250 тысяч человек вышли на улицы

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Протесты в Праге не утихают.Мы писали, что 4 июня на Вацлавской площади Праги состоялась акция протеста с требованиями отставки премьер-министра Андрея Бабиша и министра юстиции Марии Бенешов, а также – обеспечения независимости судебной власти. Тогда, по данным организаторов, на акцию протеста вышли почти 120 тысяч демонстрантов.На тот момент это был абсолютный рекорд по численности демонстрантов со времен Бархатной революции.Но рекорд был побит в воскресенье 23 июля, когда собралось более 200 тысяч, а по некоторым оценкам – 250 тысяч протестующих.В акции приняли участие не только жители Праги, но и люди со всей страны; многие из них специально приехали в Прагу из отдаленных районов. Билеты на поезда и автобусы до Праги были выкуплены еще в начале недели.Среди протестующих было также много молодежи. Участники акции несли в руках плакаты с требованиями отставки премьера и словами "Позор Бабишу". Масштабную акцию протеста было решено провести в пражском парке Летна. Именно там в 1989 году прошла самая массовая антикоммунистическая акция, которая собрала около полумиллиона участников.Ранее почти 400 тысяч жителей страны подписали петицию, в которой призвали Бабиша уйти с поста премьер-министра. Его подозревают в мошенничестве с субсидиями Европейского Союза, которые выплачивались его бывшим компаниям.Организатор протестных акций – группа студентов "Миллион моментов за демократию". Бывший коммунист Андрей Бабиш находится на втором месте в списке богачей Чехии. Все обвинения в мошенничестве с субсидиями ЕС он отвергает.Он пришел к власти в 2017 году во главе популистской партии ANO, выступавшей, по иронии, с антикоррупционными обещаниями. Несмотря на кампанию за отставку Бабиша, его партия на выборах в Европарламент на прошлой неделе опередила другие политсилы, набрав 21,2% голосов.