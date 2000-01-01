24.05 09:34 MIGnews.com

28 кг кокаина 279 дней в тюрьме Лимы: Сага Ходии Монсонего

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Израильские СМИ сообщают о том, что 25-летняя гражданка Израиля Ходия Монсонего была освобождена под домашний арест из тюрьмы Лимы.Монсонего будет жить в доме у одного из членов еврейской общины Лимы, пока ее дело продолжает рассматривать министерство юстиции Перу.На выходе из тюрьмы Монсонего сказала: “Я не могла поверить, когда директор тюрьмы сказал мне, что меня выпускают” Даже день рождения мне пришлось праздновать в тюрьме. Я не понимаю, за что меня наказывают”.Ходия освобождена после того, как президент Израиля Рувен Ривлин направил в адрес президенту Перу официальный запрос с просьбой о помиловании. Ответ на него еще не дан.Маор Монсонего, брат Ходии, говорит: “Из-за коронавируса в Перу ввели изоляцию - и из-за это все стало делать еще труднее. Мы лезли на стенки - так беспокоились о сестре. Мы молились о том, чтобы Ходию выпустили из тюрьмы”На настоящий момент не установлена дата суда над Монсонего, а министерство юстиции перу изучает прошение о помиловании.Немедленно после того, как было объявлено о том, что молодую женщину выпускают под домашний арест президент Израиля Рувен Ривлин издал заявление, в котором благодарит правительство Перу. Ривлин выразил надежду, что речь идет о шаге в направлении полного освобождения Ходии Монсонего.Две молодые израильтянки – 27-летняя Зоар Мадар и 24-летняя Ходия Монсонего – были задержаны в аэропорту Лимы (Перу) с 28 килограммами кокаина.Израильтянки были задержаны непосредственно перед посадкой в самолет, следовавший в Тель-Авив. В их чемоданах было обнаружено 28 килограмм кокаина, рыночная стоимость которого в Израиле составляет несколько десятков миллионов шекелей.Сначала молодые женщины отправились в короткий отпуск в Мадрид со своими племянником и племянницей. Оттуда они неожиданно позвонили родителям детей и сообщили, что вылетают в Перу.Полиция Перу подозревает, что и поездку в Мадрид, и полет в Лиму финансировала израильская криминальная организация. Отец детей говорит: "Не может быть, чтобы она сознательно везла кокаин в чемоданах. Наверное ее заставили силой".Семья Монсонего утверждает, что речь идет о девушке со специальными нуждами, с ограниченными умственными способностями, чем цинично воспользовались контрабандисты наркотиков.Родственник девушки говорит: “Положение Ходии в тюрьме - очень тяжелое, она совершенно к ней не приспособилась. В тюрьме всем заправляют женщины-заключенные. Она - не обычная девушка. Она может там не выжить. Тот факт, что суд все еще не начался сильно на нее давит. Любая задержка серьезно ухудшает ее состояние. Эта девушка, которая не понимает, что это значит - сидеть в тюрьме, ей необходимы другие рамки. Мы сделаем все, ради того, чтобы спасти ее, и мы ожидаем, что израильское правительство поможет и ей - также, как помогли Нааме Иссахар”.Суд над Монсонего и Зоар был намечен на декабрь 2019 года, но по неизвестным причинам отложен.