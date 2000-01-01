24.05 18:11 MIGnews.com

"Катаиб Хизбалла" призывает атаковать Саудию изнутри

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Боевики "Катаиб Хизбалла" в Ираке призвали к проведению "операций" в Саудовской Аравии.С таким заявлением выступил официальный представитель Абу Али аль-Аскари, сообщает Fars.По его словам, только нападения, проведенные непосредственно на территории Саудовской Аравии, "избавят от остатков злой королевской семьи". Представитель "Катаиб Хизбалла" в качестве примера напомнил об атаке по нефтяному объекту Aramco в сентябре прошлого года.Тогда Саудовская Аравия обвинила Иран в атаке, но в Тегеране от нападения "открестились", свалив вину на йеменских хути.Аль-Аскари призвал иракское правительство и другие группировки нацелиться на наследного принца Мухаммеда ибн Салман Аль Сауда, сравнив королевскую семью с ISIS.