"Катаиб Хизбалла" призывает атаковать Саудию изнутри

Боевики "Катаиб Хизбалла" в Ираке призвали к проведению "операций" в Саудовской Аравии.
С таким заявлением выступил официальный представитель Абу Али аль-Аскари, сообщает Fars.
По его словам, только нападения, проведенные непосредственно на территории Саудовской Аравии, "избавят от остатков злой королевской семьи". Представитель "Катаиб Хизбалла" в качестве примера напомнил об атаке по нефтяному объекту Aramco в сентябре прошлого года.
Тогда Саудовская Аравия обвинила Иран в атаке, но в Тегеране от нападения "открестились", свалив вину на йеменских хути.
Аль-Аскари призвал иракское правительство и другие группировки нацелиться на наследного принца Мухаммеда ибн Салман Аль Сауда, сравнив королевскую семью с ISIS.