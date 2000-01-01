Rambler's Top100











Опросы

Nakonu.com












Сирия: убиты трое членов КСИР | Фото:24.05 07:39   MIGnews.com

Сирия: убиты трое членов КСИР

В субботу, 23 мая, в районе Дейр-эз-Зор на востоке Сирии погибли трое членов Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в результате взрыва автомобиля.

Об этом свидетельствуют данные Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека.

По мнению источников, взрыв был вызван авиаударом, поскольку верхняя часть автомобиля была повреждена больше, чем нижняя.

На прошлой неделе семеро боевиков были убиты после того, как неопознанный самолет совершил нападение на объект, принадлежащий Ирану недалеко от города Аль-Маядин.

Сирийские СМИ сразу же обвинили Израиль, хотя ЦАХАЛ до сих пор так и не прокомментировал слухи.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
08:21
Суд над Нетаниягу будет транслироваться 13-ым каналом
08:00
Сторонники Нетаниягу собрались перед судом
07:08
Производство газа на платформе Левиафан приостановлено
07:05
Лондон: таксист умер от коронавируса после плевка пассажира
06:00
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
05:50
Испанский футбол возвращается после карантина
04:37
Испания начнет впускать иностранных туристов с июля
00:47
Британия обяжет туристов проходить карантин
23:35
"5% жизни осталось": Бабкина рассказала о своей болезни
21:39
В Киеве застрелен депутат Верховной Рады
21:13
В Израиле опасаются столкновений между ЦАХАЛом и силами ПА
20:47
Россия готова организовать встречу между Нетаниягу и Аббасом
20:13
Саар не удивлен отсутствием министерского портфеля
20:02
Наркотики вышибли ему мозги: друзья об убийце Майи Вишняк
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  