24.05 07:39 MIGnews.com

Сирия: убиты трое членов КСИР

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В субботу, 23 мая, в районе Дейр-эз-Зор на востоке Сирии погибли трое членов Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в результате взрыва автомобиля.Об этом свидетельствуют данные Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека.По мнению источников, взрыв был вызван авиаударом, поскольку верхняя часть автомобиля была повреждена больше, чем нижняя.На прошлой неделе семеро боевиков были убиты после того, как неопознанный самолет совершил нападение на объект, принадлежащий Ирану недалеко от города Аль-Маядин.Сирийские СМИ сразу же обвинили Израиль, хотя ЦАХАЛ до сих пор так и не прокомментировал слухи.