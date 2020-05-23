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Производство газа на платформе Левиафан приостановлено 24.05 07:08   MIGnews.com

Производство газа на платформе Левиафан приостановлено

Разработчик газового оффшорного месторождения Левиафан, компания  Noble Energy сообщила о том, что добыча газа на платформе приостановлена “из-за оперативного инцидента”.

На платформе была активирована система сбрасывания газа.

Noble Energy обещает восстановить производство “как можно быстрее”, сообщил представитель компании.

Компания заявила: “Не ожидается, что инцидент окажет экологическое воздействие на побережье”.

По данным первоначального расследования, инцидент был вызван ошибкой в работе газовых детекторов на платформе, и они сработали из опасений возможной утечки газа.

Компания заявила: "Все системы безопасности на платформе работают корректно, и возобновление производства ожидается в ближайшие часы”.

Представитель неправительственной организации Защитники Дома Йони Сапир рассказал: “Это - 23-я ошибка за четыре месяца эксплуатации платформы Левиафан. Зажигание факела, произошедшее сегодняшней ночью не входит в состав разрешений на выброс Левиафан”.

Сапир также говорит, что и Левиафан, и министерство защиты окружающей среды отказываются предоставить его ассоциации информацию о характере ошибок на платформе.

Министерство защиты окружающей среды соорудило, что никаких отклонений из-за последствий выброса не обнаружено, и что оно расследует, действовала ли Noble Energy в рамках выданных ей лицензий и разрешений.




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