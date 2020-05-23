24.05 07:08 MIGnews.com

Производство газа на платформе Левиафан приостановлено

זו לא השמש שזורחת בלילה. אלו להבות ענק מאסדת לוויתן שנראות למרחקים.

אנחנו מקבלים מאות תמונות מכל רחבי הארץ.

נראה שהאסון מתקרב בצעדי ענק.

דורשים להפסיק מיד את הפקרת אזרחי ישראל עבור רווחים של טייקונים שמייצאים את הגז שלנו לירדן ולמצרים.

הגיע הזמן לעצור את הפרוייקט המסוכן הזה.

>> pic.twitter.com/XyxfXnDzXo — שומרי הבית (@homelandguards) May 23, 2020

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Разработчик газового оффшорного месторождения Левиафан, компания Noble Energy сообщила о том, что добыча газа на платформе приостановлена “из-за оперативного инцидента”.На платформе была активирована система сбрасывания газа.Noble Energy обещает восстановить производство “как можно быстрее”, сообщил представитель компании.Компания заявила: “Не ожидается, что инцидент окажет экологическое воздействие на побережье”.По данным первоначального расследования, инцидент был вызван ошибкой в работе газовых детекторов на платформе, и они сработали из опасений возможной утечки газа.Компания заявила: "Все системы безопасности на платформе работают корректно, и возобновление производства ожидается в ближайшие часы”.Представитель неправительственной организации Защитники Дома Йони Сапир рассказал: “Это - 23-я ошибка за четыре месяца эксплуатации платформы Левиафан. Зажигание факела, произошедшее сегодняшней ночью не входит в состав разрешений на выброс Левиафан”.Сапир также говорит, что и Левиафан, и министерство защиты окружающей среды отказываются предоставить его ассоциации информацию о характере ошибок на платформе.Министерство защиты окружающей среды соорудило, что никаких отклонений из-за последствий выброса не обнаружено, и что оно расследует, действовала ли Noble Energy в рамках выданных ей лицензий и разрешений.