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Правительство послабило режим карантина: что известно | Фото:24.05 21:19   MIGnews.com

Правительство ослабило режим карантина: что известно

Правительство Израиля разрешило возобновить движение поездов с 8 июня, а культурно-массовые мероприятия и концерты можно будет проводить с 14 июня.

Соответствующие директивы издали министерства культуры и здравоохранения.

Так, с 14 июня мероприятия могут проводиться при условии, что аудитория будет ограничена 75% от вместимости зала, посетители будут носить маски, а билеты будут продаваться онлайн.

Кроме того, в автобусах также разрешат заполнять до 75% вместимости салона.


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