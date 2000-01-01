24.05 21:19 MIGnews.com

Правительство ослабило режим карантина: что известно

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Правительство Израиля разрешило возобновить движение поездов с 8 июня, а культурно-массовые мероприятия и концерты можно будет проводить с 14 июня.Соответствующие директивы издали министерства культуры и здравоохранения.Так, с 14 июня мероприятия могут проводиться при условии, что аудитория будет ограничена 75% от вместимости зала, посетители будут носить маски, а билеты будут продаваться онлайн.Кроме того, в автобусах также разрешат заполнять до 75% вместимости салона.