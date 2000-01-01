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Израиль: температура воздуха достигнет 47 градусов 24.05 06:50   MIGnews.com

Израиль: температура воздуха достигнет 47 градусов

Израильские метеорологи предупреждают, что в пятницу, 24 мая, волна тяжелой жары, накрывшей страну, продолжится и усилиться.

Температура воздуха составит 38-47 градусов. На юге ожидаются пыльные бури.

Только во второй половине дня температура начнет снижаться с постепенным поступлением более холодного и влажного воздуха.

Более существенное облегчение почувствуется завтра. на побережье и в Негеве ожидается туман. Тем не менее, уже с понедельника снова начнется подъем температуры и жара.

Синоптики предсказывают, что сегодня температура воздуха в Иерусалиме дойдет до 40 градусов, в Тель-Авиве  - до 38, в Беэр-Шеве - до 45, в Хайфе - до 38, в Тверии - до 45 и в Эйлате - до 42.


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