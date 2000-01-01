24.05 06:50 MIGnews.com

Израиль: температура воздуха достигнет 47 градусов

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Израильские метеорологи предупреждают, что в пятницу, 24 мая, волна тяжелой жары, накрывшей страну, продолжится и усилиться.Температура воздуха составит 38-47 градусов. На юге ожидаются пыльные бури.Только во второй половине дня температура начнет снижаться с постепенным поступлением более холодного и влажного воздуха.Более существенное облегчение почувствуется завтра. на побережье и в Негеве ожидается туман. Тем не менее, уже с понедельника снова начнется подъем температуры и жара.Синоптики предсказывают, что сегодня температура воздуха в Иерусалиме дойдет до 40 градусов, в Тель-Авиве - до 38, в Беэр-Шеве - до 45, в Хайфе - до 38, в Тверии - до 45 и в Эйлате - до 42.