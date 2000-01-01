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Во Франции прогремел мощный взрыв, 8 пострадавших | Фото: Twitter24.05 21:31   MIGnews.com

Во Франции прогремел мощный взрыв, 8 пострадавших

В пятницу в результате взрыва на пешеходной улице в центре французского города Лиона восемь человек получили ранения, включая 8-летнюю девочку, сообщили чиновники всего за два дня до горячо оспариваемых выборов в Европейский парламент страны.

Об этом пишет The Times of Israel.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал взрыв "атакой" во время интервью на Facebook, добавив, что "пока что не было зарегистрировано ни одной смерти".

"На данный момент есть раненые, мои мысли с ними и их семьями", - добавил глава государства.

Как сообщили журналисты AFP на месте происшествия, район, где произошел взрыв, на узкой полосе земли между реками Сона и Рона в историческом центре юго-восточного города, был эвакуирован и оцеплен полицией.

Источник в полиции сообщил AFP, что пакет содержал "винты или болты" и был помещен перед пекарней недалеко от оживленного угла двух популярных улиц.

На данный момент расследованием инцидента занимается антитеррористическое подразделение парижской прокуратуры.

По словам источника, близкого к расследованию, мужчина, которому было около 30 лет, был замечен возле места происшествия незадолго до того, как полиция разыскивала злоумышленника.


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