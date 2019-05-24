24.05 19:42 MIGnews.com
Самолет филиппинских ВС рухнул в море около Манилы
Сегодня самолет ВС Филиппин потерпел крушение в водах залива Манилы на севере Филиппин
Об этом в пятницу, 24 мая сообщает агентство Xinhua
.
К счастью, оба пилота были спасены, передают военные и полиция.
По данным источников, крушение военного самолета North American OV-10 Bronco произошло во время тренировочного полета у западного побережья острова Лусон.
Как заявил источник в полиции, воздушное судно заходило на посадку в аэропорт города Кавите, расположенный неподалеку от Манилы.
Он также рассказал, что пилотов спасли рыбаки, которые находились неподалеку от места происшествия, добавив, что они получили только незначительные ранения.
Власти предполагают, что самолет рухнул из-за проблем с двигателем.
На данный момент выясняются все обстоятельства инцидента.
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