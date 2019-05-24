Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Самолет филиппинских ВС рухнул в море около Манилы | Фото:24.05 19:42   MIGnews.com

Самолет филиппинских ВС рухнул в море около Манилы

Сегодня самолет ВС Филиппин потерпел крушение в водах залива Манилы на севере Филиппин

Об этом в пятницу, 24 мая сообщает агентство Xinhua.

К счастью, оба пилота были спасены, передают военные и полиция.

По данным источников, крушение военного самолета North American OV-10 Bronco произошло во время тренировочного полета у западного побережья острова Лусон.

Как заявил источник в полиции, воздушное судно заходило на посадку в аэропорт города Кавите, расположенный неподалеку от Манилы.

Он также рассказал, что пилотов спасли рыбаки, которые находились неподалеку от места происшествия, добавив, что они получили только незначительные ранения.

Власти предполагают, что самолет рухнул из-за проблем с двигателем.

На данный момент выясняются все обстоятельства инцидента.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
20:10
Тереза Мэй: Стиль и политика совместимы
18:37
Скандал вокруг основателя Wikileaks Ассанжа эскалируется
18:24
Отель в Ливии подвергся ракетной атаке
18:05
Разрушительный торнадо в Миссури забрал жизни трех человек
17:46
В Швеции пройдет конференция против антисемитизма
17:21
IBM увольняет десятки сотрудников в Израиле
17:08
В индийском ТЦ вспыхнул крупный пожар, погибли 15 человек
16:45
Экс-менеджер "Арсенала" инвестирует в израильский стартап
16:39
Из атакованного танкера в Оманском заливе просочилась нефть
16:18
Пожарная служба винит короткое замыкание в пожарах
16:05
Глава МИД Ирана отправился в Пакистан за поддержкой
15:45
Нетаниягу встретился с сыном французского пилота из Энтеббе
15:25
Британские евреи считают Терезу Мэй "настоящим другом"
15:05
Масштабные пожары: Нетаниягу поблагодарил Египет за помощь
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus