Женский пруд в Лондоне теперь доступен для трансгендеров
Женский пруд в северной части Лондоне теперь будет открыт для трансгендерных пловцов, пишет в пятницу лондонская газета Jewish Chronicle, передает The Times of Israel.
Как пишет газета, группа ультраортодоксальных евреек планирует бороться с этим решением.
По еврейскому закону женщины не могут носить открытую одежду перед мужчинами. Трансгендерные женщины по-прежнему считаются мужчинами, таким образом, ортодоксальным еврейкам в теперь пользоваться этим прудом в Хэмпстед-Хит нельзя.
Решение о пруду было объявлено на этой неделе.
Эдвард Лорд, который возглавлял комитет, одобривший изменение, сообщил, что решение направлено на "недопущение дискриминации нашими государственными службами трангендерных людей".
В принципе, трансгендерным женщинам разрешается пользоваться дамским прудом и сейчас, но это изменение означает, что их право на доступ теперь закреплено в официальных правилах, согласно Evening Standard.