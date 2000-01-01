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Женский пруд в Лондоне теперь доступен для трансгендеров | Фото:24.05 21:09   MIGnews.com

Женский пруд в Лондоне теперь доступен для трансгендеров

Женский пруд в северной части Лондоне теперь будет открыт для трансгендерных пловцов, пишет в пятницу лондонская газета Jewish Chronicle, передает The Times of Israel.

Как пишет газета, группа ультраортодоксальных евреек планирует бороться с этим решением.

По еврейскому закону женщины не могут носить открытую одежду перед мужчинами. Трансгендерные женщины по-прежнему считаются мужчинами, таким образом, ортодоксальным еврейкам в теперь пользоваться этим прудом в Хэмпстед-Хит нельзя.

Решение о пруду было объявлено на этой неделе.

Эдвард Лорд, который возглавлял комитет, одобривший изменение, сообщил, что решение направлено на "недопущение дискриминации нашими государственными службами трангендерных людей".

В принципе, трансгендерным женщинам разрешается пользоваться дамским прудом и сейчас, но это изменение означает, что их право на доступ теперь закреплено в официальных правилах, согласно Evening Standard.


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