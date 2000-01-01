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Скандал вокруг основателя Wikileaks Ассанжа эскалируется | Фото:24.05 18:37   MIGnews.com

Скандал вокруг основателя Wikileaks Ассанжа эскалируется

В сети разразились жаркие дебаты после объявления дополнительных 17 пунктов обвинения Джулиану Ассанжу.

Сторонники скандально журналиста утверждают, что обвинения сфабрикованы и их целью является заставить Ассанжа замолчать.

Сами действия противоречат основам демократии, тем более, что опубликованные документы не были фальшивкой.

Напомним, что ранее судебные власти США объявили о предъявлении дополнительных обвинений основателю Wikileaks Джулиану Ассанжу еще по 17 пунктам.

Новые обвинения связаны с незаконным получением и обнародованием данных, имеющих отношение к обороне США. Такой шаг минюста США может привести к существенно более суровому наказанию Ассанжа в случае его экстрадиции из Великобритании. С учетом выдвинутых ранее обвинений, Ассанжа в худшем для него случае могут приговорить, в общей сложности, к 175 годам тюремного заключения.

До сих пор американская сторона намеревалась судить основателя Wikileaks только за участие в попытках взлома компьютерной сети Пентагона.

В Wikileaks уже заявили о нарушении Вашингтоном свободы слова и печати. "Это безумие. Это – конец освещения темы нацбезопасности в СМИ, а также — конец первой поправке (к конституции США, в которой, в частности, говорится о свободе прессы и свободе слова)".

Напоминаем, что по данным Скотленд-Ярда, он был арестован в посольстве Эквадора в Лондоне.

Джулиан Ассанж укрывался в посольстве Эквадора в Лондоне с 19 июня 2012 года. Эквадор отказал ему в дальнейшем предоставлении убежища, после чего Ассанж был арестован полицией за неявку в лондонский суд по ордеру от 2012 года, а затем и по запросу США на экстрадицию от 2018 года.

Защита Ассанжа опасается, что в случае выдачи США ему может грозить до 35 лет тюрьмы или даже казнь, однако Минюст США утверждает, что ему грозит всего 5 лет за хакерскую деятельность.


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