24.05 18:24 MIGnews.com

Отель в Ливии подвергся ракетной атаке

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Сегодня рано утром роскошный отель в столице Ливии, Триполи подвергся ракетной атакеПравительство национального согласия (ПНС) во главе с Фаизом Сараджем заявило, что за атакой стоят формирования Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара.Информации возможных жертвах и пострадавших в результате ракетного удара не поступало.Министерство внутренних дел североафриканской страны опубликовало фотографии поврежденных помещений в отеле Rixos, где ранее проводили встречи ливийские законодатели, выступающие против наступления войск Хафтара на Триполи.Ливийская национальная армия Хафтара пытается захватить Триполи с начала апреля, но она не смогла нарушить оборону юга.Бои были сосредоточены в южных пригородах, но Rixos гораздо ближе к центру города, рядом с бывшей резиденцией Муаммара Каддафи, который был свергнут в 2011 году.