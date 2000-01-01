Отель в Ливии подвергся ракетной атаке

Сегодня рано утром роскошный отель в столице Ливии, Триполи подвергся ракетной атаке
Правительство национального согласия (ПНС) во главе с Фаизом Сараджем заявило, что за атакой стоят формирования Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара.
Информации возможных жертвах и пострадавших в результате ракетного удара не поступало.
Министерство внутренних дел североафриканской страны опубликовало фотографии поврежденных помещений в отеле Rixos, где ранее проводили встречи ливийские законодатели, выступающие против наступления войск Хафтара на Триполи.
Ливийская национальная армия Хафтара пытается захватить Триполи с начала апреля, но она не смогла нарушить оборону юга.
Бои были сосредоточены в южных пригородах, но Rixos гораздо ближе к центру города, рядом с бывшей резиденцией Муаммара Каддафи, который был свергнут в 2011 году.