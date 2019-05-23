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Разрушительный торнадо в Миссури забрал жизни трех человек | Фото:24.05 18:05   MIGnews.com

Разрушительный торнадо в Миссури забрал жизни трех человек


Мощные торнадо и грозы, которые прошли по центральной части США, унесли жизни трех человек и ранили еще 20 местных жителей.

Об этом в пятницу, 24 мая сообщает Chicago Tribune.

По данным источников, смерчи разрушили жилые дома в столице штата Миссури Джефферсон-сити.

Отмечается, что десятки зданий остались без крыш, а некоторые полностью уничтожены.

"По всему штату службы экстренного реагирования Миссури в очередной раз действовали своевременно и скоординировано, в то время как штат столкнулся с крайне опасными погодными условиями, из-за которых люди получили травмы или не могли выбраться из домов, а также трагически погибли три человека", – заявил губернатор штата Майк Парсон.

Согласно данным Haциoнaльнoй метеоcлужбы, тopнaдo двигaлcя co cкopocтью 18 метров в секунду и поднимал в вoздуx oблoмки выcoту дo четырех километров.

Уточняется, что смерч пронесся нa тeppитopии Oклaxoмы, Mиccуpи и Kaнзaca.

"В два счета сторону моего дома снесло. Я начала будить всех, забежала в комнату, где была внучка, и прикрыла ее собой, потому что в доме все разлетались. Мы пытались добежать до подвала, но не смогли, поэтому просто дожидались, когда все закончится. На нас падали кирпичи, куски крыши, было очень страшно", – рассказала журналистам местная жительница Аиша Маклейн.




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