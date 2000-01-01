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Из атакованного танкера в Оманском заливе просочилась нефть | Фото: AFP24.05 16:39   MIGnews.com

Из атакованного танкера в Оманском заливе просочилась нефть

Значительное нефтяное пятно образовалось в водах, где были повреждены танкеры у берегов Объединенных Арабских Эмиратов 12 мая.

Об этом в пятницу, 24 мая сообщает "Би-би-си".

Финская компания Iceye сообщила, что один из ее радиолокационных спутников через два дня после инцидента обнаружил длинный след, идущий от судна Amjad под флагом Саудовской Аравии.

Танкер с сырой нефтью и три других корабля пострадали во время стоянки на якоре в районе порта Фуджейра. Пока неизвестна точная природа этих инцидентов. Также не ясно, что именно произошло.

Американские следователи, как сообщается, считают, что Иран или группировки, которые он поддерживает, воспользовались взрывчаткой, чтобы повредить корабли, но пока не было обнаружено никаких доказательств того, что был замешан Иран.

Радарное изображение на этой странице было получено космическим спутником Iceye X2 14 мая.


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