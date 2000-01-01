Пожарная служба винит короткое замыкание в пожарах
В пятницу второй день подряд в Израиле бушуют лесные пожары и чиновники предупреждают общественность держаться подальше от парков и лесов, при этом предварительное расследование показало, что причиной некоторых возгораний в четверг стало короткое замыкание.
Пожары возобновились в пятницу днем, власти были вынуждены объявить эвакуацию местных жителей, когда пожар на Южных Хевронских холмах стал угрожать населению.
По данным израильской полиции, около 14 человек из Негухота проходят лечение от отравления дымом.
Пожарная служба в пятницу сообщила, что некоторые из пожаров на юге Израиля, а также те, что в четверг уничтожили дома в кибуце Харел, были, по-видимому, начаты из-за короткого замыкания кабелей Israel Electric Company, согласно предварительному расследованию.