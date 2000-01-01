24.05 13:19 MIGnews.com

Возле поселения Негохот вспыхнул пожар

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В пятницу утром, 24 мая, возле населенного пункта Негохот на горе Хеврон вспыхнул пожар. Жители района Бустер были эвакуированы из своих домов.Команды пожарных, Маген Давид Адом и ЦАХАЛ находятся на пути к месту происшествия.Управление природных ресурсов и парков попросило общественность не передвигаться на открытых пространствах из-за экстремальной погоды.Ранее маршрут 44 из Ришон ле-Циона до перекрестка Нахшон был заблокирован для движения транспортных средств в обоих направлениях из-за пожара в лесу в этом районе.Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и министр общественной безопасности Гилад Эрдан (Ликуд) приняли участие в оценке ситуации на командном пункте, созданном в Тель-Хадиде, к северу от леса Бен-Шемен.В ходе оценки Нетаниягу заявил, что намерен выполнить рекомендации по совершенствованию системы пожаротушения, которая была подвергнута жесткой критике со стороны государственного контролера пять месяцев назад. "Мы будем лучше готовиться и реализовывать решения по совершенствованию системы пожаротушения в этом году", - пообещал премьер.