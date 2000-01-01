Сексуальные преступления замдиректора столичного театра
Заместителю директора Иерусалима в местном театре Incubator Theater было предъявлено обвинение в череде сексуальных преступлений в Интернете, в том числе в отношении несовершеннолетних. Об этом сообщает Times of Israel.
В обвинительном заключении против Эвиатар Лари в пятницу, 24 мая, указаны обвинения в 17 случаях сексуальных преступлений в Интернете и 10 дополнительных попытках с жертвами в возрасте от 15 до 24 лет.
В обвинительном заключении говорится, что 32-летний Лари изображал из себя молодую девушку в Интернете и связывался с мужчинами-жертвами. После знакомства, он просил прислать ему обнаженные фотографии и совершить определенные сексуальные действия на камеру. Для этого он создал поддельные учетные записи в Facebook, Skype и Instagram под именем Dina Kalfon.
После предъявления обвинения в окружном суде Тель-Авива прокуроры попросили содержать Лари под стражей до конца судебного разбирательства.
Он был арестован 12 мая, согласно судебным документам.