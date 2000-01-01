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Помощь Израилю: прибыли спасательные силы Кипра | Фото:24.05 11:40   MIGnews.com

Помощь Израилю: прибыли спасательные силы Кипра

Почти все здания в поселении Мево Модиим были разрушены, а инфраструктура и канализация города пострадали. Жителям пока запретили возвращаться домой, так как пожарные обеспокоены тем, что пожары могут возобновится в течение пятницы.

Йосси Козецки, житель Мево Модиим, был вынужден покинуть город со своей семьей из-за пламени, охватившего его дом. В пятницу он пришел посмотреть, что осталось от его дома.




"Я пытаюсь увидеть, осталось ли что-то, и я ничего не вижу", - сказал он News 12. "Сегодня мы пришли посмотреть, осталось ли что-то. Обе наши собаки остались в этом районе, и мы хотели найти их. Мы слышали, что сорок домов в городе были разрушены и полностью сожжены. Поэтому мы стоим здесь и пытаемся выяснить, осталось ли что-нибудь от нашего дома - и я ничего не вижу."

В настоящее время пожарные работают в двух основных районах: возле Кфар-Урия, рядом с Бейт-Шемешем, и в лесу Бен-Шемен.

Пожарные и спасательные силы работают в полном сотрудничестве с ЦАХАЛом, израильской полицией, KKL и Управлением по охране природы и парков.




В ответ на запросы Министерства иностранных дел пожарные самолеты из Кипра, Греции, Хорватии и Италии прибудут в Израиль в пятницу днем, чтобы помочь потушить пожары в центральном Израиле. Наземные спасательные группы с Кипра уже прибыли.




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