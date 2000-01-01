24.05 11:40 MIGnews.com

Помощь Израилю: прибыли спасательные силы Кипра

גל השרפות: תמונות מהיישוב מבוא מודיעים עכשיו, והנזקים שנגרמו מהשריפות@uriyaelk pic.twitter.com/a2pG4qkwp5 — כאן חדשות (@kann_news) 24 мая 2019 г.

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Почти все здания в поселении Мево Модиим были разрушены, а инфраструктура и канализация города пострадали. Жителям пока запретили возвращаться домой, так как пожарные обеспокоены тем, что пожары могут возобновится в течение пятницы.Йосси Козецки, житель Мево Модиим, был вынужден покинуть город со своей семьей из-за пламени, охватившего его дом. В пятницу он пришел посмотреть, что осталось от его дома."Я пытаюсь увидеть, осталось ли что-то, и я ничего не вижу", - сказал он News 12. "Сегодня мы пришли посмотреть, осталось ли что-то. Обе наши собаки остались в этом районе, и мы хотели найти их. Мы слышали, что сорок домов в городе были разрушены и полностью сожжены. Поэтому мы стоим здесь и пытаемся выяснить, осталось ли что-нибудь от нашего дома - и я ничего не вижу."В настоящее время пожарные работают в двух основных районах: возле Кфар-Урия, рядом с Бейт-Шемешем, и в лесу Бен-Шемен.Пожарные и спасательные силы работают в полном сотрудничестве с ЦАХАЛом, израильской полицией, KKL и Управлением по охране природы и парков.В ответ на запросы Министерства иностранных дел пожарные самолеты из Кипра, Греции, Хорватии и Италии прибудут в Израиль в пятницу днем, чтобы помочь потушить пожары в центральном Израиле. Наземные спасательные группы с Кипра уже прибыли.