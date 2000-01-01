24.05 09:11 MIGnews.com
Таг Махир в Вади Ара
В Вади Ара неизвестные сожгли два автомобиля местных жителей.
Прибывшая к месту происшествия полиция обнаружила на стене здания рядом с сожженными автомобилями надпись “Таг Махир”.
Ранее в этом месяце близ лагеря палестинских беженцев Шуафат были повреждены 20 автомобилей, и на них спреем было намалевано “Таг Махир”.
После этого еще два автомобиля были повреждены в деревне Наора близ Афулы.
Полиция заявила: Мы воспользуемся любыми средствами в нашем распоряжении для того, чтобы идентифицировать и задержать тех, кто в этом замешан”.
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